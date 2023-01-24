Kuzey Işıkları altında gerçeküstü kış tatili seçenekleri

Kutup bölgelerinde karanlık gökyüzünde ortaya çıkan ve beklenmedik bir şekilde kaybolan gizemli ışıklar, gözünüzle görebileceğiniz en muhteşem doğa olaylarından biri. Öyle ki yüzyıllar boyunca insanları büyüleyen, fakat bir yandan da merak çeken bu hareketli ışık hüzmeleri, bilim bu işe el atmadan ve neler olup bittiğini anlamaya koyulmadan önce de çok sayıda efsaneye konu olmuş. Işıkları doğrudan dinle ilişkilendiren Eskimo kabilelerinin çoğu, bu ışıkların ruhları cennete ulaştıran bir geçit olduğuna inanırken; İskandinav mitolojisinde Kuzey Işıkları nın aslında Valkyrie lerin atlarıyla uçarken, zırhlarından gökyüzüne yayılan ışıklar olduğu kabul ediliyormuş.

Bu yıl önceki senelere göre gösterilerine daha erken başlayan Kuzey Işıkları’nın görsel şovuna tanıklık etmek için ise kutuplara yakın bölgelere gitmeniz gerekiyor. İşte bilimsel adıyla Aurora Borealis’e tanıklık edebileceğiniz yerlerden bazıları…