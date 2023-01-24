Kuzey Işıkları altında gerçeküstü kış tatili seçenekleri

Kutup bölgelerinde karanlık gökyüzünde ortaya çıkan ve beklenmedik bir şekilde kaybolan gizemli ışıklar, gözünüzle görebileceğiniz en muhteşem doğa olaylarından biri. Öyle ki yüzyıllar boyunca insanları büyüleyen, fakat bir yandan da merak çeken bu hareketli ışık hüzmeleri, bilim bu işe el atmadan ve neler olup bittiğini anlamaya koyulmadan önce de çok sayıda efsaneye konu olmuş. Işıkları doğrudan dinle ilişkilendiren Eskimo kabilelerinin çoğu, bu ışıkların ruhları cennete ulaştıran bir geçit olduğuna inanırken; İskandinav mitolojisinde Kuzey Işıkları nın aslında Valkyrie lerin atlarıyla uçarken, zırhlarından gökyüzüne yayılan ışıklar olduğu kabul ediliyormuş.
Bu yıl önceki senelere göre gösterilerine daha erken başlayan Kuzey Işıkları’nın görsel şovuna tanıklık etmek için ise kutuplara yakın bölgelere gitmeniz gerekiyor. İşte bilimsel adıyla Aurora Borealis’e tanıklık edebileceğiniz yerlerden bazıları…
İsveç, Kuzey Işıkları gösterisine ayrıcalıklı bir şekilde şahit olmanız için çok sayıda seçenek sunuyor. Dilerseniz Jukkasjärvi Köyü’nde bulunan ve her yıl sonbaharda yeniden yapılan Ice Hotel’de konaklayarak, bu muhteşem gösteriye tanıklık edebilir; dilerseniz Esrange Uzay Merkezi nin turuna katılıp, bol yıldızlı İsveç gökyüzü altında keyifli bir seyir yaşayabilirsiniz.
Amerika’nın Alaska eyaleti sınırları içinde bulunan Fairbanks, Kuzey Işıkları’nı merak eden gökyüzü kaşiflerinin en çok tercih ettiği bölgelerden biri. Fairbanks’ta Chena Hot Springs Resort gibi lüks bir otelde konaklayarak, hem buz gibi havada sıcak kaplıca sularının keyfini çıkarabilir hem de görme şansınızın yüzde 80’in üzerinde olduğu Kuzey Işıkları’nın yeşilden kırmızıya uzanan büyüleyici renklerini görebilirsiniz.
Kuzey Işıkları’nın sürekli görüldüğü şehir olarak ünlenen Norveç’in Tromsø şehri, özellikle Kuzey Işıkları Festivali’nin düzenlendiği ve bazı etkinliklerin Aurora Borealis altında düzenlendiği ocak ayı sonunda oldukça renkli ve eğlenceli. Akşam 6’da Aurora Borealis bölgesine giren şehir, gece yarısında bölgenin dışına çıkıyor.
Laponya nın Finlandiya sınırları içinde kalan bölgesi Kakslauttanen de Kuzey Işıkları nı size özel camdan inşa edilmiş Eskimo kulübenizden izleme ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Ayrıca ren geyiği safarisine katılabilir ya da yakınlarda bulunan Urho Doğal Parkı’nı keşfedebilirsiniz.
Kuzey Işıkları denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Reykjavik, yeşilin, pembenin ve morun tonlarını yansıttığı muhteşem renkleriyle kesinlikle görülmesi gereken yerlerden. İzlanda’ya gittiğinizde Aurora Borealis’e tanıklık etmek dışında yıl boyunca sıcaklığını koruyan Mavi Lagün’ü ve Game of Thrones’un çekildiği bölgeleri ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: Brandlifemag