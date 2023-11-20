Denizli'nin antik kenti Laodikya'daki anıtsal çeşme yüzyıllar sonra yeniden cazibe merkezi oldu.

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kentteki kazı çalışmalarında 20. yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Antik kent meydanında 2015 yılında anıtsal çeşme yapısı ile heykel parçaları bulduklarını belirten Şimşek, titiz bir çalışmayla çeşme ve heykelin restorasyonunu tamamladıklarını ve Cumhuriyet'in 100. ve kazının 20. yılında anıtsal çeşmeyi ziyarete açtıklarını ifade etti.

Çeşmede detaylı şekilde döneme ait su yasasının yazılı olduğu bir yazıt da bulunduğunu aktaran Şimşek, "1910 yıl önce yapılmış çeşme, dünyadaki en nadir örneklerin başında geliyor" dedi.