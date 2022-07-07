Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler

11- UÇURUMLARDA KAMP

Maceraperestler, yerden binlerce metre yükseklikte, dik uçurum duvarlarına asılı çadırlarda konaklıyorlar.

Yüzlerce metre yüksekteki cephe ve uçurumlara asma çadır kurup orada kalmak tırmanma bağımlıları ile adrenalin severler arasında yaygınlaşan yeni bir trend.

Yüzlerce metre yüksekteki cephe ve uçurumlara asma çadır kurup orada kalmak tırmanma bağımlıları ile adrenalin severler arasında yaygınlaşan yeni bir trend.

Bir yandan havada uyuyabilmek çok güzel olmalı ancak diğer taraftan uyandığınızda çadırınızın havada olduğunu unutursanız o gün kötü bir şekilde uyanabilirsiniz.