Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler

Haberler - ntv.com.tr | 07.07.2022 - 12:06 - Son Güncelleme : 07.07.2022 - 12:11
Çin'de bulunan bu yürüyüş yolu dünyanın en tehlikeli doğa yürüyüş yollarından birisi olarak kabul ediliyor.
Bazı yerlerinde neredeyse 90 derecelik merdivenlerle çıkılan bu yolun büyük bir kısmında genişlik 50 cm'yi geçmiyor.
Yürüyüşler dağın yamaçlarına çakılmış tahta yollardan yapılıyor.
Pakistan'ın kuzeyinde yer alan köprü Borit gölü üzerinde yer alıyor ve dünyanın en tehlikeli köprülerinden biri.
Pek iyi durumda olmayan ama oldukça sık kullanılan Hussaini Köprüsü Kuzey Pakistan'daki Borit Gölü'nü geçmenin tek yoluydu.
'Yoluydu' diyoruz çünkü 2011'de daha fazla dayanamayıp yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Yeni köprünün eski halinden daha güvenli olduğunu umut ediyoruz.
328 metre uzunluğundaki Auckland Sky Tower, Güney Yarım Küre'nin en yüksek binasıdır ve muazzam bir şehir manzarası vardır.
Burada Sky Walk ve Sky Jump denilen iki uygulama bulunuyor. Sizi binanın tepesinde bir alana bağlıyorlar ve açık alanda binanın etrafında yürüyüş yapabiliyorsunuz.
Ya da binanın 192. metresinde kendinizi aşağı bırakabilirsiniz.
Trolltunga kayalığı yerden 700 metre yüksekte bir kaya çıkıntısı ve dünyanın en muhteşem manzaralarından biri.
Fransız Alpleri'nde yer alan bu cam küp, yükseklik korkunuzu yenmeniz için en iyi yerlerden biri.
Avrupa'nın en yüksek dağlarından biri olan Aiguille du Midi‘nin en üst terasında havada asılı gibi duran cam küp, 1035 metre yükseklikten, ayaklarınızın altında kalan muhteşem manzarayı izlmenizi sağlıyor.
Victoria Şelalesi'nin tam ağzında bulunan bu havuz ziyaretçi akınına uğruyor.
Şeytan Havuzu'na girip şelalenin düştüğü yere bakmak yürekleri ağızlara getiriyor.
Norveç, Rogeland'da bulunan Kjerag dağında asılı duruyormuş gibi görünen kaya parçası 984 metre yükseklikte.
Helikopterden aktif bir volkanın ağzından içeri bungee jumping yapmak ister misiniz?
'Ölüm Yolu' olarak bilinen bu yol oldukça dar ve bakımsız bir yol.
Utah, Moab Ulusal Parkı'ndaki muhtemelen dünyanın en tehlikeli bu zirvesi, insanların sırf tırmanabildiği için her yere tırmandığının en bariz örneği.
Maceraperestler, yerden binlerce metre yükseklikte, dik uçurum duvarlarına asılı çadırlarda konaklıyorlar.
Yüzlerce metre yüksekteki cephe ve uçurumlara asma çadır kurup orada kalmak tırmanma bağımlıları ile adrenalin severler arasında yaygınlaşan yeni bir trend.
Yüzlerce metre yüksekteki cephe ve uçurumlara asma çadır kurup orada kalmak tırmanma bağımlıları ile adrenalin severler arasında yaygınlaşan yeni bir trend.
Bir yandan havada uyuyabilmek çok güzel olmalı ancak diğer taraftan uyandığınızda çadırınızın havada olduğunu unutursanız o gün kötü bir şekilde uyanabilirsiniz.
Bisiklet yolu olarak kullanılan İrlanda'daki bu korkunç uçurumu belki "The Princess Bride" filminden tanıyabilirsiniz. Filmdeki Delilik Uçurumları'nın ta kendisi.
Falezlerin en geniş aralığı 1.5 metre.
İsviçre Alplerinde bulunan bu köprü, yerden 330 metre yukarıda ve 560 metre uzunluğunda.
Muhteşem Alpler manzaralı ve adrenalin dolu bir yürüyüş...
Huayna Picchu zirvesi Machu Picchu'nun muhteşem manzarasına sahip. Ancak bu zirveye gitmek hiç de kolay değil.
1905 yılında inşa edilmiş oaln "Kral Patikası", o günden beri çok az onarım çalışmaları görmüş.
Bu nedenle maceraperestlerin neredeyse tamamen dağılıp yok olmuş yolları ve zar zor ayakta duran platformları aşmak için oldukça fazla cesarete ihtiyacı var.