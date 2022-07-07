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Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler

Haberler - ntv.com.tr | 07.07.2022 - 12:06 - Son Güncelleme : 07.07.2022 - 12:11

Adrenalin tutkunu insanların tatil için gittikleri yerlerde buna uygun oluyor. Dünyanın bir çok noktasında heyacanı en üst düzeyde yaşayabileceğiniz yürüyüş, bisiklet ve gezi rotaları bulunuyor. İşte adrenalin tutkunlarının en çok ziyaret ettikleri noktalar...

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 1

1- HUASHAN DAĞI / ÇİN

'de bulunan bu yürüyüş yolu dünyanın en tehlikeli doğa yürüyüş yollarından birisi olarak kabul ediliyor.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 2

Bazı yerlerinde neredeyse 90 derecelik merdivenlerle çıkılan bu yolun büyük bir kısmında genişlik 50 cm'yi geçmiyor.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 3

Yürüyüşler dağın yamaçlarına çakılmış tahta yollardan yapılıyor.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 4

2- HÜSEYNİ ASMA KÖPRÜSÜ / PAKİSTAN

Pakistan'ın kuzeyinde yer alan köprü Borit gölü üzerinde yer alıyor ve dünyanın en tehlikeli köprülerinden biri.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 5

Pek iyi durumda olmayan ama oldukça sık kullanılan Hussaini Köprüsü Kuzey Pakistan'daki Borit Gölü'nü geçmenin tek yoluydu.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 6

'Yoluydu' diyoruz çünkü 2011'de daha fazla dayanamayıp yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Yeni köprünün eski halinden daha güvenli olduğunu umut ediyoruz.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 7

3- AUCKLAND SKY TOWER / YENİ ZELANDA

328 metre uzunluğundaki Auckland Sky Tower, Güney Yarım Küre'nin en yüksek binasıdır ve muazzam bir şehir manzarası vardır.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 8

Burada Sky Walk ve Sky Jump denilen iki uygulama bulunuyor. Sizi binanın tepesinde bir alana bağlıyorlar ve açık alanda binanın etrafında yürüyüş yapabiliyorsunuz.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 9

Ya da binanın 192. metresinde kendinizi aşağı bırakabilirsiniz.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 10

4- TROLLTUNGA / NORVEÇ

Trolltunga kayalığı yerden 700 metre yüksekte bir kaya çıkıntısı ve dünyanın en muhteşem manzaralarından biri.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 11
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 12
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 13

5- MONT BLANC KUTUSU / FRANSA

Fransız Alpleri'nde yer alan bu cam küp, yükseklik korkunuzu yenmeniz için en iyi yerlerden biri.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 14

Avrupa'nın en yüksek dağlarından biri olan Aiguille du Midi‘nin en üst terasında havada asılı gibi duran cam küp, 1035 metre yükseklikten, ayaklarınızın altında kalan muhteşem manzarayı izlmenizi sağlıyor.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 15
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 16

6- VİCTORİA ŞELALESİ ŞEYTAN HAVUZU / ZİMBABWE

Victoria Şelalesi'nin tam ağzında bulunan bu havuz ziyaretçi akınına uğruyor.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 17

Şeytan Havuzu'na girip şelalenin düştüğü yere bakmak yürekleri ağızlara getiriyor.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 18
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 19

7- KJERAGBOLTEN / NORVEÇ

, Rogeland'da bulunan Kjerag dağında asılı duruyormuş gibi görünen kaya parçası 984 metre yükseklikte.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 20
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 21
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 22

8- VILLARRICA VOLKANI / ŞİLİ

Helikopterden aktif bir volkanın ağzından içeri bungee jumping yapmak ister misiniz?

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 23
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 24

Villarrica Volkanı - Şili

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 25

9- YUNGAS YOLU / BOLİVYA

'Ölüm Yolu' olarak bilinen bu yol oldukça dar ve bakımsız bir yol.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 26
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 27
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 28

10- STOLEN CHIMNEY - FISHER KULESİ / ABD

Utah, Moab Ulusal Parkı'ndaki muhtemelen dünyanın en tehlikeli bu zirvesi, insanların sırf tırmanabildiği için her yere tırmandığının en bariz örneği.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 29
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 30
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 31

11- UÇURUMLARDA KAMP

Maceraperestler, yerden binlerce metre yükseklikte, dik uçurum duvarlarına asılı çadırlarda konaklıyorlar.

Yüzlerce metre yüksekteki cephe ve uçurumlara asma çadır kurup orada kalmak tırmanma bağımlıları ile adrenalin severler arasında yaygınlaşan yeni bir trend.

Yüzlerce metre yüksekteki cephe ve uçurumlara asma çadır kurup orada kalmak tırmanma bağımlıları ile adrenalin severler arasında yaygınlaşan yeni bir trend.

Bir yandan havada uyuyabilmek çok güzel olmalı ancak diğer taraftan  uyandığınızda çadırınızın havada olduğunu unutursanız o gün kötü bir şekilde uyanabilirsiniz.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 32

12- MOHER FALEZLERİ / İRLANDA

Bisiklet yolu olarak kullanılan 'daki bu korkunç uçurumu belki "The Princess Bride" filminden tanıyabilirsiniz. Filmdeki Delilik Uçurumları'nın ta kendisi. 

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 33

Falezlerin en geniş aralığı 1.5 metre.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 34

13- TRIFT ASMA KÖPRÜSÜ / İSVİÇRE

Alplerinde bulunan bu köprü, yerden 330 metre yukarıda ve 560 metre uzunluğunda.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 35

Muhteşem Alpler manzaralı ve adrenalin dolu bir yürüyüş...

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 36

14- HUAYNA PİCCHU / PERU

Huayna Picchu zirvesi Machu Picchu'nun muhteşem manzarasına sahip. Ancak bu zirveye gitmek hiç de kolay değil.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 37
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 38
Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 39

15- EL CAMINITO DEL REY / İSPANYA

1905 yılında inşa edilmiş oaln "Kral Patikası", o günden beri çok az onarım çalışmaları görmüş.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 40

Bu nedenle maceraperestlerin neredeyse tamamen dağılıp yok olmuş yolları ve zar zor ayakta duran platformları aşmak için oldukça fazla cesarete ihtiyacı var.

Limitleri zorlamayı seven adrenalin tutkunlarının tercih ettiği en güzel yerler - 41

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