'Lüks çadır' tesislerine düzenleme getirildi

Doğada lüks ve konforlu konaklama imkânı sunan lüks çadır tesislerinin yüksek kalite standartlarında planlı ve kontrollü gelişiminin sağlanmasını amaçlayan lüks çadır tesisleri nitelikler yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, lüks çadır tesisleri faaliyet için
yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşıması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olacak.
Tesislerin, orman alanlarında yapılması durumunda ağaç rölöve planının da hazırlanması zorunlu tutuldu.
Tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi ve enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi esas olacak.
Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az yüzde 50'sine denk gelen sayıda zorunlu personel istihdamı öngörülüyor.
Tesislerin milli park, tabiat parkı ile sit alanları içinde yer alması durumunda, ilgili kurum, kurul ve komisyonların olumlu görüşü alınması, bununla birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planının yanı sıra ilgili kanun ve yönetmelikler
uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılması da gerekiyor.
Pandemi ile birlikte gittikçe ilginin arttığı çadır kamplarında son dönemde de lüks çadırlar yoğun talep alıyor.
İlk olarak Batılı turistlerin Afrika kıtasındaki gezileri sırasında kullanılan lüks çadırlara Glamping adı verildi. Günümüzde doğayla iç içe sessiz ve konforlu bir tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği glamping çadır, bungalov ve karavan gibi konaklamaları da içine alan büyük tesislere dönüştü.
İngilizce 'glamour' yani cazibe ve 'camping' sözcüklerinin birleşmesiyle ortaya çıkan Glampinglerde uyku tulumları yerine büyük ve rahat yataklar, özel tasarım banyolar, özel mutfaklar gibi otel imkanları sunuyor.