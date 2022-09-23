'Lüks çadır' tesislerine düzenleme getirildi

Tesislerin milli park, tabiat parkı ile sit alanları içinde yer alması durumunda, ilgili kurum, kurul ve komisyonların olumlu görüşü alınması, bununla birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planının yanı sıra ilgili kanun ve yönetmelikler

uyarınca koruma amaçlı imar planı yapılması da gerekiyor.