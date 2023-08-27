Macera tutkunlarının adresi: Göynük Kanyonu

Göynük Kanyonu'nun tesis sorumlusu Doğukan Ak, 2009'dan beri her sene kanyonun ziyaretçisinin yüzde 25 civarında arttığını söyledi.

Kanyonun yaklaşık 3 bin dönümlük doğal park olduğuna dikkati çeken Ak, "Gerçekten jeolojik olarak doğa harikası bir yer. Antalya'nın iklimine göre burası vadi olduğundan serin ve esintili, nem düşük. Kanyonda çeşitli aktiviteler sunuyoruz. Etkinliklere katılmak için atletik yapıda olmak gerekmiyor. 7'den 70'e her seviye ve yaş grubuna yönelik aktivitelerimiz var." ifadesini kullandı.