Macera tutkunlarının adresi: Göynük Kanyonu
Yüksek sıcaklık ve nemin etkilediği Antalya'da, serinlemek, doğada zaman geçirmek ve macera yaşamak isteyenler, milyonlarca yılda oluştuğu belirtilen Göynük Kanyonu'nu tercih ediyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, günlük 1500 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 44, nem oranının ise yüzde 99'a ulaştığı kentte sıcaktan ve nemden bunalanlar, kanyonda zaman geçiriyor.