Macera tutkunlarının gözde rotası: Köprüçay

"KURBAN BAYRAMI SONRASI YOĞUNLUK ARTACAK"

Kurban Bayramı'nda özellikle yoğunluk beklediklerini dile getiren Tırnaksız, okulların kapanması ve bayramdan sonra yerli turist sayısında ciddi artış beklediklerini ifade etti.

Köprüçay'ın "dünyada tehlikesiz en önemli 2 rafting parkurundan biri" olduğunu belirten Tırnaksız, yediden yetmişe her yaş grubunun burada rafting yapabildiğine dikkati çekti. Tırnaksız, "Buraya geleneler genelde bir daha gelmek istiyor. Çok beğeniyorlar. Rafting turunu farklı aktivitelerle de zenginleştirdik." diye konuştu.

Antalya'ya tatile gelen Rus turist Dasha Mogacheva ise raftingin heyecanlı ve adrenalin tutkunları için ideal bir etkinlik olduğunu anlatarak, "Heyecanı sevdiğim için rafting etkinliğine katıldım. Köprüçay'da macera dolu bir gün geçirdim." dedi. Rus turist Evgenia Shibaeva da rafting yaparak keyifli anlar yaşadıklarını ifade etti.

İngiliz turist Elise Clements ise ilk defa rafting yaptığını dile getirerek, "Burada biraz korktum, biraz heyecan yaşadım ama doğal güzelliğinde, serin suyunda güzel vakit geçirdim." diye konuştu.

İngiltere'den tatile gelen Michael Ward da havanın çok sıcak olduğunu, serinlemek için tura katıldıklarını ve eğlenceli dakikalar yaşadıklarını söyledi.