Macera tutkunlarının gözde rotası: Köprüçay
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'a gelen yerli ve yabancı turistler, heyecanlı, keyifli, macera dolu bir gün geçiriyor.
Antalya; deniz, kum, tarih, kültür turizminin yanı sıra doğası ve çeşitli aktiviteleri yapma imkanı sunmasıyla da yerli ve yabancı turistlerin tatil rotasında yer alıyor.
Kentin turist çeken noktalarından, Beşkonak Mahallesi'ndeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yer alan Köprüçay, adrenalin tutkunları, macera ve doğaseverler için unutulmaz bir deneyim imkanı sunuyor. Her geçen yıl tanınırlığı artan Köprüçay'ın Türkiye'nin en gözde rafting noktalarından biri olduğu belirtiliyor.