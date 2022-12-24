Mağaralar şehri Matera

Eğer siz de No Time To Die’ı izlediyseniz muhtemelen filmin ilk kısmının geçtiği o büyüleyici İtalyan şehrini aklınızdan çıkaramamış olmalısınız. O muhteşem sahnelerin çekildiği yer Matera. Burası ülkemizin Kapadokya bölgesine benzer bir şekilde doğal mağaralarla dolu bir yer. Ayrıca Matera’nın bir özelliği de, insanların kesintisiz olarak yaşamaya devam ettiği, dünyanın en eski üçüncü yerleşim yeri olması. Burada insanlar yaklaşık 7 bin yıldır yaşıyor!
Güney İtalya’da Basilicata bölgesinde yer alan Matera’ya ulaşmanın en kolay yolu Bari ya da Brindisi havalimanlarından araç kiralamak ya da Bari’den 1,5 saatlik bir tren yolculuğu yapmak. Kalınacak yer seçenekleri arasında ise genellikle mağara otelleri göreceksiniz.
2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilen Matera’nın eski kent bölgesi, Sasso Barisano ve Sasso Caveoso olmak üzere ikiye ayrılmış. Bu iki bölgeyi birbirinden ayıran ise görkemli katedralin bulunduğu tepe. Eski kentin labirente benzer dar sokaklarını, kaktüslerle süslü avlularını, tırmandıkça size muhteşem manzaralar sunan eski taş basamaklarını, kemerli geçitlerini ve şirin meydanlarını keşfederken kendinizi bambaşka bir zamana ışınlanmış hissedeceksiniz.
Sassi Barisano bölgesinde sanat galerilerine, butik otellere ve yerel restoranlara dönüştürülmüş birçok eski mağara göreceksiniz. Sassi Caveoso ise size, burayı 1950’lerde terk etmiş sakinlerinin o zamanlar nasıl yaşadığını daha iyi gösterecek. Kimi mağaralara o yıllardan beri dokunulmamış, bu nedenle bazılarına giriş yasağı var.
İki Sassi’yi birbirinden ayıran ve aynı zamanda kentin en yüksek noktası olan Civitas tepesindeki, 13. yüzyıldan kalma katedral ise 10 yıllık, büyük bir restorasyon sürecinden sonra yeniden açılmış. Burası da Matera’yı kuşbakışı izlemek için ideal bir lokasyon. Matera’da ayrıca 150’den fazla, kayalara oyulmuş minik kilise yer alıyor. Bunların en büyüğü, 12 yüzyılda yapılmış olan Chiesa San Pietro Barisano.
Matera’da tatmanız gereken en önemli yerel lezzet ise özel bir maya tarifiyle hazırlanan ve durum buğdayından üretilen ekmekleri. Dışı çıtır çıtır olan bu tuhaf şekilli ekmeği genellikle sandviç şeklinde ya da bruschetta olarak restoran menülerinde sık sık görmeniz mümkün.
Kaynak: Brandlifemag