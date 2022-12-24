Mağaralar şehri Matera

Eğer siz de No Time To Die’ı izlediyseniz muhtemelen filmin ilk kısmının geçtiği o büyüleyici İtalyan şehrini aklınızdan çıkaramamış olmalısınız. O muhteşem sahnelerin çekildiği yer Matera. Burası ülkemizin Kapadokya bölgesine benzer bir şekilde doğal mağaralarla dolu bir yer. Ayrıca Matera’nın bir özelliği de, insanların kesintisiz olarak yaşamaya devam ettiği, dünyanın en eski üçüncü yerleşim yeri olması. Burada insanlar yaklaşık 7 bin yıldır yaşıyor!