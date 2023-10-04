Malazgirt Savaşı alanının tespiti için yapılan kazılarda yaklaşık 700 metal obje bulundu

Bu yıl Afşin köyü bölgesinde yapılan mezar kazılarının tamamlandığını ifade eden Alican, "Kazılarda elde edilen kemikler ilgili laboratuvarlara gönderildi. Kemiklerin analiz sonucunda hangi dönemde defnedildiği ve o insanların hangi tarihlerde yaşadığına ilişkin bilgiler ortaya çıkarılacak. Geçen yıl Malazgirt'teki iç kale alanında, bu yıl da tespit edilen hanın içinde ve etrafında kazılar yapıldı. Hem yapının temellerine ilişkin veriler ortaya konuldu hem de han yapısının etrafında birtakım kemik buluntuları ve ok uçlarına rastlandı."