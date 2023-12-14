Mardin'de1500 yıllık Anadolu leoparı kemikleri bulundu: Çok nadir bir arkeolojik kayıt olacaktır
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Roma dönemine ait "villa kalıntısı"nda deniz canlıları figürlü mozaiklerin bulunduğu bölgede yürütülen kazıda, bir kaya mezarda Anadolu leoparına (Anadolu parsı) ait 1500 yıllık çene kemikleri bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkaya Mahallesi kırsalında, halk arasında "Kela Hanma (Hanım Kalesi)" olarak bilinen alanda, Mardin Müze Müdürü Abdulgani Tarkan başkanlığında, uzman arkeolog ve sanat tarihçisi Volkan Bağlayıcı, müze uzmanı arkeolog Mehmet Şan ve ekiplerin katılımıyla yürütülen kurtarma kazısı devam ediyor.