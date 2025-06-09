Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist yağdı: ''Çekilen dizilerin etkisi büyük''
Açık hava müzesi konumundaki tarihi şehir Mardin, Kurban Bayramı'nı tam dolulukla geçirdi.
Farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörü içerisinde kardeşçe yaşadığı, tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören kent, Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu.
Kente gelen yerli ve yabancı turistler camileri, medreseleri, manastırı, kiliseleri ve kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara Antik Kenti'ni gezerek, geçmişe yolculuk yapma imkanı buldu.
Kentte yaklaşık 23 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı, bazı misafirler çevre illerde konaklamak durumunda kaldı.