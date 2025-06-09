Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist yağdı: ''Çekilen dizilerin etkisi büyük''

''MARDİN'DE ÇEKİLEN DİZİLER TURİZMİ İLERİYE TAŞIDI''

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, son yıllarda turizmde yıldızı parlayan Mardin'de her geçen gün sektörde yatırımların da hızla arttığını söyledi.

Turizm şehri Mardin'in artık yılın her döneminde yoğun talep gördüğünü ifade eden Gürgör, şöyle konuştu:

"Şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayında ciddi bir talep oldu. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Mardin'de çekilen diziler de turizmi ileriye taşıdı. Şu anda sadece Mardin değil bütün bölge bundan faydalanıyor. Herkes mutlu, esnaf, turizmci, yatırımcı mutlu. Çarşamba gününe kadar yüzde 100'e varan doluluk oranımız var. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında dış pazarlarımız var. Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan ciddi talepler geliyor. Yakın zamanda da Mardin'de havaalanında uluslararası direkt uçuşlar olmaya başladığında bunun meyvesini daha da alacağız."