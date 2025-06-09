Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist yağdı: ''Çekilen dizilerin etkisi büyük''

Açık hava müzesi konumundaki tarihi şehir Mardin, Kurban Bayramı'nı tam dolulukla geçirdi.

Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist yağdı: ''Çekilen dizilerin etkisi büyük'' - 1

Farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörü içerisinde kardeşçe yaşadığı, tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören kent, Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler camileri, medreseleri, manastırı, kiliseleri ve kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara Antik Kenti'ni gezerek, geçmişe yolculuk yapma imkanı buldu.

Kentte yaklaşık 23 bin yatak kapasiteli otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı, bazı misafirler çevre illerde konaklamak durumunda kaldı.

N-LIFE HABERLERİ

Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist yağdı: ''Çekilen dizilerin etkisi büyük'' - 2

''MARDİN'DE ÇEKİLEN DİZİLER TURİZMİ İLERİYE TAŞIDI''

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, son yıllarda turizmde yıldızı parlayan Mardin'de her geçen gün sektörde yatırımların da hızla arttığını söyledi.

Turizm şehri Mardin'in artık yılın her döneminde yoğun talep gördüğünü ifade eden Gürgör, şöyle konuştu:

"Şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayında ciddi bir talep oldu. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' süreci ve Mardin'de çekilen diziler de turizmi ileriye taşıdı. Şu anda sadece Mardin değil bütün bölge bundan faydalanıyor. Herkes mutlu, esnaf, turizmci, yatırımcı mutlu. Çarşamba gününe kadar yüzde 100'e varan doluluk oranımız var. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında dış pazarlarımız var. Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan ciddi talepler geliyor. Yakın zamanda da Mardin'de havaalanında uluslararası direkt uçuşlar olmaya başladığında bunun meyvesini daha da alacağız."

Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist yağdı: ''Çekilen dizilerin etkisi büyük'' - 3

Deyrulzafaran Manastırı'nda görevli rehber Aydın Alkan da gelen misafirleri manastırda bulunan 4 bölümde gezdirdiklerini aktardı.

Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandığını anlatan Alkan, en çok merak edilen yerlerin başında Deyrulzafaran Manastırı'nın geldiğini ifade etti.

Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist yağdı: ''Çekilen dizilerin etkisi büyük'' - 4

Kocaeli'nden ailesi ile gezmeye gelen Ali Öz de çok görmek istedikleri şehri bayram tatili dolayısıyla gezme imkanı bulduklarını söyledi.

İzmir'den gelen Sultan Çelik ise tarihi şehre hayran kaldıklarını kaydederek, "Çalıştığımız için bayram bize bir fırsat oldu. Çok beğendik, tavsiye ederiz" diye konuştu.

Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist yağdı: ''Çekilen dizilerin etkisi büyük'' - 5

İstanbul'dan gelen Tuba Arslan da dizilerde sık sık gördükleri şehri yerinde görmenin ayrı bir güzellik olduğunu belirtti.

Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist yağdı: ''Çekilen dizilerin etkisi büyük'' - 6
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