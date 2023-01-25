Portekiz’i veya Lizbon’u anlatmak için genellikle 3F yani futbol, fiesta ve fado kullanılır. Portekiz’in genelinde futbol önemli bir yer tutar. Sokakta, çarşıda veya kafede, ekranlarda sürekli bir maç görürsünüz. Fiesta eğlenceyi simgelerken fado ise Portekiz’in ağıt niteliğindeki geleneksel müziğidir. Tabi Portekiz’i üç kelime ile tarif etmek haksızlık olur. Dünyaya nam salmış seramik çinilerini, horozunu ve tarihini pas geçemeyiz.

Gelelim yazımızın konusuna… Lizbon’a seyahat edenlerin bir kısmının kaçırdığı masal diyarı Sintra’ya. Sintra’yı Lizbon gezimizin bir gününü ayırarak keşfetmiştik. Sintra’ya Lizbon’dan tren yolculuğu ile yaklaşık 45 dakikada ulaşabilirsiniz. Sintra trenleri Lizbon Rossio’daki tren istasyonundan kalkıyor. Lizbon şehir kartınız ile ücretsiz faydalanabileceğiniz bu yolculuk için sabah erken saatlerinde, hatta 9’dan önce hareket etmiş olun. Sintra’daki olağan dışı kalabalığı görünce buna hak vereceksiniz ve kalelerde, saraylarda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Olur da Lizbon’a gelip burayı görmezseniz çok şey kaçırırsınız ve seyahatiniz eksik kalmış olur.