Masal şehir Kopenhag

Eğer seyahat ettiğiniz yerlerde alışveriş için ayrıca zaman ayırmayı seviyorsanız, o zaman duraklarınızdan biri de İstiklal Caddesi’nin Kopenhag şubesi Strøget olmalı. COS ve Nørgaard gibi şık mağazaları, dükkanları, restoran ve kafeleriyle beş caddeden oluşan Strøget, alışveriş tutkunları için kesinlikle çok sayıda seçenek barındırıyor. Kopenhag’ın en ilginç yerlerinden biri de hiç kuşkusuz 70 lerde hippilerce isgal edilmis, kendine ait bir futbol takımı ve bayrağı olan, hükümet tarafından yasal bir sosyal deney alanı olarak belirlenmiş özerk bölge Christiania. Fotoğraf çekmenin belli noktalar dışında yasak olduğu, insanların merkezi ısıtma yerine sobayla ısındığı, giyilmeyen kıyafetlerin ihtiyacı olanlar için belli bir yerde toplandığı Christiana, kesinlikle dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz yerlerinden…