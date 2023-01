Masal şehir Kopenhag

Sonuç olarak her köşesinden zevk ve düzen fışkıran Danimarka’nın başkenti Kopenhag, gerçekten de seyahat tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılamayı başaracak şehirlerden. Gitmeyi düşünenlere ise son bir kaç not: Eğer Noma gibi Kopenhag’ın ünlü Michelin yıldızlı restoranlarından birinde yemek yemek istiyorsanız, aylar öncesinden rezervasyon yaptırmayı; birçok yerde karşınıza çıkacak LEGO mağazalarına uğramayı, hatta vaktiniz varsa üç saat uzaklıktaki Legoland’e gitmeyi; özellikle tasarım ve gastronomi deyince akla gelen şehrin yükselen semti Jaegersborggade’de alışveriş yapmayı; Kopenhag’ın her yerinde simit gibi satılan Flødeboller’ın tadına bakmayı ve Ordrupgaard müzesini görmeyi ihmal etmeyin.

Kaynak: Brandlifemag