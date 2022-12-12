Masalsı güzellik: Strasbourg

Aslında Strasbourg için değil Alsace bölgesinin tamamı için şu cümleyi kullanabiliriz: “Bir yeri güzelleştirmek istiyorsanız çiçek kullanın. Binalar, sokaklar, kapılar, masalar, nehirler ve belki de kendiniz.”

Strasbourg’a uzun süredir Türkiye’den direkt uçuş yoktu. THY, Strasbourg Havalimanı’na yakın dönem içinde direkt uçuşları başlattı. Yine kente ulaşmak için Alsace rotası içindeki Basel Havalimanı kullanılabilir. Fransa’nın raylı sistemleri gelişmiş olduğu için gün içinde sık sayıdaki seferlerle kolayca geçiş yapabilirsiniz. Yine Avrupa’nın birçok kentine ulaşmak için Fransa’da ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerli Flixbus ve Ouibus otobüslerini de tercih edebilirsiniz.

Konaklama dönemi yaklaştıkça her yerde olduğu gibi Strasbourg’da da konaklama fiyatları da yükseliyor. Otel rezervasyonunuzu erken bir zamanda yapabilirseniz fiyat avantajınız olacak. Otel seçimizinize ipucu olarak Notre Dame Katedrali’ni merkez nokta olarak alıp etrafındaki otellere bakmanızı önerebilirim.