Medeniyetleri birleştiren, tarihin tanıkları köprüler

VARDA KÖPRÜSÜ - ADANA

Varda Köprüsü, Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı (Kıralan) mahallesi'nde bulunmaktadır.

200 metre uzunluğunda ve 99 metre yüksekliğindedir. Hacıkırı Demiryolu Köprüsü olarak ya da 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman köprüsü olarak da bilinmektedir.