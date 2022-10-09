Meksikalı gezgin Nieto kafasında futbol topuyla ülke ülke pedal çeviriyor

Türk kahvesi, baklava, ekmek ve çayın tadını çok beğendiğini ve Türkiye'nin çok düzenli olduğunu anlatan Nieto, "Düzeni çok beğendim, mekanlarının temizliği de çok iyi. Çok iyi dağıtılmış çöp kutuları var. Alanlar oldukça geniş ve yeşil. Burada saygılı insanlar var" ifadelerini kullandı.