Midyat'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi: Sıcağa rağmen bölgeye turist yağdı
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün ‘mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık’ uyarısında bulunduğu Mardin’in Midyat ilçesi, termometrelerin 40 derecelerin üzerinde göstermesine rağmen turist akınına uğruyor.
Kentte, 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip, birçok medeniyete beşiklik eden ve 2021’de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Midyat ilçesi için Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, ‘mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık’ uyarılarında bulundu.