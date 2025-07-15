Midyat'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi: Sıcağa rağmen bölgeye turist yağdı

Adana’dan gelen Elif Işık, ilçeye bir daha geleceğini belirterek şöyle konuştu:

“Kuzenimle birlikte geldim. Öncelikle Mardin gerçekten çok güzel bir şehir. Sıcaklık, Adana’ya göre yine de daha iyi diyebilirim. Ama burası da bayağı sıcak. Yorulduk yani ama değer, çok güzeldi. Çok fazla tarihi yerler var. Yani bence bu taşları bile görmek için gelebilir insanlar. Çok güzel bir yer Midyat, çok beğendim. Bir daha geleceğim.”