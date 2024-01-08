MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef birincisi olan yarışmacı
MasterChef All Star mücadelesi 7 Ocak 2024 tarihinde sona erdi, sezonun birincisi belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı final gecesinde Tahsin ve Esra, şampiyonluk mücadelesi verdi. Peki, MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef birincisi olan yarışmacı
MasterChef All Star şampiyonu 7 Ocak 2024 tarihli 198. bölümde belli oldu. Aylar süren rekabette sona kalan iki yarışmacı -Esra ve Tahsin- son kez tezgah başına geçtiler. Final yemeğinde şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı MasterChef All Star şampiyonu oldu.