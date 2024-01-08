MasterChef All Star şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef birincisi olan yarışmacı

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Şampiyonluk konuşması yapan Esra; "İnanılmaz bir duygu, çok yorucu, mücadeleci bir yolculuktu. En uzun sezon oldu, "bunun sonu hiç gelmeyecek mi?" dedim ama mücadelemi hiç bırakmadım. Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine güvenen tüm kadınlar." ifadelerini kullandı.