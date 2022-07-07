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Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı

Haberler - Anadolu Ajansı | 07.07.2022 - 12:55

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Güvercinlik Mahallesi açıklarındaki 11 koy ile balıkçı barınağında eş zamanlı çalışma kapsamında dalgıçlar ve gönüllüler kıyıdan ve denizden temizlik yaptı. Etkinlikte 7,5 ton atık çıkarıldı.

Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 1

Etkinlikte Bodrum ve Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalış ekipleri, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Bodrum ve Boğaziçi Su Ürünleri Kooperatifleri, Güvercinlik Amatör Balıkçılık Turizmi Tekneleri, muhtarlar, bölgedeki bazı otellerin çalışanlarıyla gönüller yer aldı.

Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 2

Güvercinlik koylarındaki çalışmada denizden araba lastikleri, teneke kutular, cam ve plastik şişeler, teknelerden düşen metal parçalarının da olduğu yaklaşık 7,5 ton atık çıkarıldı.

Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 3

Atıklar teknelerle kıyıya getirilerek çöp kamyonlarına taşındı.

Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 4

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2022 yılında "Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı" ilan edildiğini, çalışmanın bu kapsamda gerçekleştirildiğini anlattı.

Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 5

Olta balıkçılığı yapılan bölgenin temizlenmesini istediklerini ifade eden Saylak, "Güvercinlik doğa harikası bir koy. Atalarımızdan bize miras kalan bu temiz denizleri, doğal güzellikleri kirlettik. 'Ölçekte Küçük Değerde Büyük' sloganıyla kısa sürede özverili bir çalışma oldu" dedi.

Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 6

Temizliğin Fethiye, Marmaris ve Göcek koylarında devam edeceğini aktaran Saylak, şunları kaydetti:

"Meselemiz denizleri, su kaynaklarımızı, toprağımızı kirletmemek. Bize miras verilen bu dünyayı gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabilmek için bunu yapmak zorundayız. Temizleriz ama kirletmemek daha kolay"

Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 7

İşte diğer kareler...

Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 8
Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 9
Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 10
Muğla Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7,5 ton atık çıkarıldı çıktı - 11

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