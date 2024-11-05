Munzur ve Keşiş Dağları arasında gizli cennet! 300'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve 17 yıl önce "Ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilerek koruma altına alınan Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı, dünya mirası kabul edilenlerin de yer aldığı 300’e yakın kuş türünün, Afrika ve Asya kıtaları arasındaki zorlu yolculuklarında mola noktası oluyor.
Kışı Afrika'da geçirdikten sonra göç yolunda Ekşisu Sazlığı'na gelen yüzlerce tür göçmen kuş, zorlu yolculukları sırasında güç toplamak için sulak alanlarda dinlenme imkanı buluyor.