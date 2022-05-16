Murat Dağı ilkbahar renklerine büründü

Haberler - Anadolu Ajansı | 16.05.2022 - 15:56

Kütahya’nın Gediz ilçesinde ilkbaharın renklerine bürünen Murat Dağı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Murat Dağı ilkbahar renklerine büründü - 1

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanla kaplı olan 'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Gediz‘de yer alan 2 bin 300 rakımlı Murat Dağı, ilkbahar renklerine büründü.

Murat Dağı ilkbahar renklerine büründü - 2

İlçe merkezine 25 kilometre uzakta bulunan Kütahya ve Uşak'ın doğal sınırını oluşturan dağda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Murat Dağı ilkbahar renklerine büründü - 3

Karların erimesiyle yeşile bürünen doğa, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Murat Dağı ilkbahar renklerine büründü - 4

Yeşilin her tonunu barındıran, bitki örtüsüyle ziyaretçilerini karşılayan Murat Dağı, yaylaları, yürüyüş parkurları, endemik bitki türleri, şelaleleri ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Murat Dağı ilkbahar renklerine büründü - 5

Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan hem termal hem de kayağı sevenlerin uğrak yeri Murat Dağı, doğal güzellikleri fotoğraflamak isteyenleri de ağırlıyor.

Murat Dağı ilkbahar renklerine büründü - 6

İşte Murat Dağı'ndan yansıyan renkli ilkbahar kareleri...

Murat Dağı ilkbahar renklerine büründü - 7
Murat Dağı ilkbahar renklerine büründü - 8
Murat Dağı ilkbahar renklerine büründü - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER