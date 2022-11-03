Mutlaka görülmesi gereken antik kentler

Pergamon

Pergamon ya da Bergama, stratejik konumu sayesinde tarih boyunca önemini hiç kaybetmemiş bir kent. Tabii bu nedenle birçok kez de işgale uğramış aynı zamanda. M.Ö. 7.-6. yüzyıllarda kurulan Pergamon, 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası’na dahil edildi. Çok dik bir yamaca konumlanmasına rağmen teraslama yöntemiyle açılmış geniş alanlardaki yapılar, günümüzde bile başarılı bir şehircilik anlayışının izlerini sergiliyor. Pergamon’un en bilinen yapısı ise 10 bin kişilik tiyatrosu. Ayrıca burada Pergamonluların keşfettiği Bergama kağıdına yazılan 200 bin cilt esere ev sahipliği yapmış ve antik dünyanın en önemli kütüphanesi olarak nitelendirilen yapının kalıntılarını da görebilirsiniz.