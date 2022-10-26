Mutlaka görülmesi gereken en değerli Osmanlı mirasları

İstanbul’un iknoik silüetinin en önemli simgelerinden olan Sultanahmet Camii, içinde yer alan mavi tonlardaki 20 bini aşkın İznik çinisi sayesinde ‘Mavi Camii’ olarak da biliniyor. 1609-1617 yılları arasında Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa’nın yaptığı Sultanahmet Camii aynı zamanda Türkiye’nin ilk altı minareli camii.
İstanbul’un kutsal mekanlarının en önemlilerinden biri de Eyüp Sultan Camii. Özellikle bahçesindeki ulu çınar ağacı ve suyunun kutsal olduğuna inanılan çeşmeleriyle gerçekten huzur veren bir atmosfere sahip. Eyüp Sultan Camii, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği 1453 yılından sonra inşa edilmesiyle fetihten sonra İstanbul’da yapılan ilk cami olma özelliğine de sahip.
Mimar Sinan’ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında inşaa edilmiş. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan cami, 53 metre yüksekliğindeki ve 27,5 m çapındaki kubbesiyle baş döndüren bir yapı. Camiinin dört minareli tasarımı, İstanbul fethedilmesinin ardından Kanuni’nin Osmanlı tahtına geçen dördüncü padişah olduğunu simgelerken, minarelerde yer alan 10 adet şerefe ise Sultan Süleyman’ın Osmanlı’nın kuruluşundan itibarenki 10. hükümdar olduğunu belirtiyor.
Selimiye Camii ise Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak biliniyor. Edirne’nin en önemli sembolü olan Selimiye Camii’nin yapımı 1575 yılında tamamlanmış. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen camiinin inşaası Osmanlı Padişahı II.Selim tarafından başlatılsa da padişah vefat ettiği için açılışını görememiş.
Ulu Cami, Bursa’da I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış. Tam yirmi kubbeye sahip olan yapı, Türkiye’nin iç cemaat yeri en geniş camii. Caminin içinde, tepesi açık bir kubbenin altında bulunan şadırvan caminin en dikkat çekici özelliklerinden biri.
Kaynak: Brandlifemag