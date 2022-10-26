Mutlaka görülmesi gereken en değerli Osmanlı mirasları

SÜLEYMANİYE CAMİİ

Mimar Sinan’ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında inşaa edilmiş. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan cami, 53 metre yüksekliğindeki ve 27,5 m çapındaki kubbesiyle baş döndüren bir yapı. Camiinin dört minareli tasarımı, İstanbul fethedilmesinin ardından Kanuni’nin Osmanlı tahtına geçen dördüncü padişah olduğunu simgelerken, minarelerde yer alan 10 adet şerefe ise Sultan Süleyman’ın Osmanlı’nın kuruluşundan itibarenki 10. hükümdar olduğunu belirtiyor.