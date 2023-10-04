Nahçıvan'da tuz dağındaki hastane şifa bekleyenlere umut oluyor
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde, tuzdan oluşan dağın içinde kurulan hastane, astım, bronşit ve akciğer hastalıkları ile mücadele eden insanlara şifa dağıtıyor.
Nahçıvan'daki Duzdağı Fizyoterapi Merkezi'nde solunum yoluyla ilgili sorun yaşayan, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen hastalara sağlık hizmeti sunuluyor.
Dağın 350 metre içinde kurulan, tüneller vasıtasıyla ulaşılan merkezdeki yatakhanelerde konaklayan hastalar 10-15 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşuyor.