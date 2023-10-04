Nahçıvan'da tuz dağındaki hastane şifa bekleyenlere umut oluyor

"NAHÇIVAN'A GELEN TURİSTLER DE MUTLAKA GELİP BURAYI GÖRÜYORLAR"

Duzdağı Fizyoterapi Merkezi Departman Müdürü Quliyev Niami, 12'nci yüzyıldan itibaren tuz çıkartılan mağaranın 1979'dan itibaren fizyoterapi merkezi olarak faaliyette olduğunu söyledi.

Dağdan artık tuzun çıkartılmadığını anlatan Niami, "Talep çok olduğu için burası sadece terapi merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Japonya, Almanya ve ABD gibi dünyanın 20 ülkesinden hastanemize tedavi için gelenler oluyor. Nahçıvan'ın sağlık turizmi için çok önemli bir yer. Nahçıvan'a gelen turistler de mutlaka gelip burayı görüyorlar" dedi.