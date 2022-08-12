Nemrut Dağı'nın ziyaretçi sayısı artıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.08.2022 - 11:38 - Son Güncelleme : 12.08.2022 - 12:00
Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı ve dev heykelleriyle adından söz ettiren Nemrut Dağı Ören Yeri'nin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı, 4 aylık süreçte 130 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.
Müze Müdürü Mehmet Alkan, Nemrut Dağı'nın her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü ve turizm sezonunun bu yıl açılmasıyla ciddi bir artışın beklendiğini belirtti.
Yılbaşından itibaren kar kalınlığı nedeniyle uzun süre ziyaretçi ağırlayamadıklarını ve son 4 aydır turistlerin dağı gezebildiğini anlatan Alkan, "4 aylık süreçte ziyaretçi sayımız 130 bine ulaştı. Umarım bu daha da artacak" diye konuştu.
Bu yılki hedefin ise sezon sonuna kadar 250 bin ziyaretçi olduğu belirtildi.
Yerli ve yabancı turistleri Nemrut Dağı'nı görmeye davet eden Alkan, bölgenin tarihiyle ilgili "Milattan önce 163 ve milattan sonra 72 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan Kommagene Krallığı'nın en ünlü krallarından olan l. Antiochos milattan önce 69 ve 36 yıllarında krallık yapmış, bu krallığın sonucunda ise hayattayken Nemrut Dağı'na kendi mezar odasını yaptırmıştır. Bu mezar odasını masif kayayı tıraşlayarak yaklaşık 30 bin metreküp mıcır taşı üzerine koymuştur. Doğu ve batıda ise kendi heykelini, yanına da kendi tanrılarının heykellerini yaptırmıştır" ifadelerini kullandı.
İşte UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki yer alan Nemrut Dağı'ndan görüntüler...