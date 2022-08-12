Nemrut Dağı'nın ziyaretçi sayısı artıyor

HEDEF 250 BİN ZİYARETÇİ

Yılbaşından itibaren kar kalınlığı nedeniyle uzun süre ziyaretçi ağırlayamadıklarını ve son 4 aydır turistlerin dağı gezebildiğini anlatan Alkan, "4 aylık süreçte ziyaretçi sayımız 130 bine ulaştı. Umarım bu daha da artacak" diye konuştu.

Bu yılki hedefin ise sezon sonuna kadar 250 bin ziyaretçi olduğu belirtildi.