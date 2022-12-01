Nemrut Jeoparkı'nın UNESCO ağına alınması için arazide çalışma yapıldı

Önceden tespit ettikleri jeositleri yerinde gördüklerini belirten Ekinci, "Bu çalışmalar sonucunda gelecek yıl temmuzda UNESCO'ya niyet mektubumuzu göndermeyi, ekimde de başvurumuzu yapmayı planlıyoruz. Nemrut'un UNESCO tarafından jeopark olarak kabul edilmesi, bölge turizmine önemli katkılar sağlayacak, yerli ve yabancı birçok turist buraya gelecektir. Bu sayede kentin ekonomik anlamda gelişmesine vesile olacaktır" diye konuştu.

Başvuru sonrası UNESCO ekibinin, yapacağı incelemenin ardından kararını vereceğini anlatan Ekinci, "Umarım çalışmaların sonucunu alırız ve Bitlis'e bu jeoparkı kazandırırız. Bunun gerçekleşmesi şehrin geleceği için çok iyi olacak." dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör ise büro çalışmalarını tamamlayan bilim kurulunun Nemrut Jeoparkı'nda ilk saha çalışmasını yapmaya başladığını söyledi.