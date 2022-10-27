Nemrut Krater Gölü'nden sonbahar manzaraları

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, bugünlerde doğaseverlerce sıklıkla ziyaret ediliyor.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan göl, sarı, yeşil ve kahverenginin tüm tonlarıyla misafirlerine eşsiz doğa manzarası sunuyor.
Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi hedeflenen bölgede yürüyüş yapıyor, fotoğraf çekiyor.
İşte Nemrut Krater Gölü'nden manzaralar...