Niğdeli fotoğrafçı eşsiz anı böyle kadrajına aldı: Yıllardır bunu bekliyordum

''YILLARDIR BU ANI BEKLİYORDUM''

Ömer Kilit, ''Çok uzun zamandır hayal ettiğim, peşinde koştuğum bir fotoğraf karesiydi bu. Sayısız kez Niğde'de Aladağlar'da dolunay zamanı kamp yapıp bu kareleri çekmek istedim ancak hep başarısız oldum. Bu süreçte sürekli gözlem yaparak, yaban keçilerinin davranışlarını, geçiş güzergahlarını araştırdım. Yılın son dolunayında bir kez daha şansımı denemek için Aladağlar'da kamp yapmaya karar verdim. Dolunayın doğacağı ve yaban keçilerini buluşturabileceğim önceden belirlediğim birkaç nokta için en uygun seçimi yaptım yerimi aldım. Mevsim şartları sebebiyle Aladağlar'ın her tarafına ulaşmak imkansız oluyor ve belirlediğim noktada dolunayın doğuşu ile birlikte kardeşim Alparslan'ın dürbün takibi ile ufku taradım ve yaban keçisini dolunayla birlikte kadrajıma almayı başardım” dedi.