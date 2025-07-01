''Ölümsüzlük Köprüsü'' adıyla da biliniyor: Bin 700 yıldır ayakta ama bakımsızlıktan turizme kazandırılamıyor

Adana'da Ceyhan Nehri üzerine 4'üncü yüzyılda yapılan, 'Ölümsüzlük Köprüsü' adıyla da bilinen Misis Köprüsü, bin 700 yıldır tarihe ışık tutuyor.

''Ölümsüzlük Köprüsü'' adıyla da biliniyor: Bin 700 yıldır ayakta ama bakımsızlıktan turizme kazandırılamıyor - 1

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Misis Beldesi'nde yer alan ve Ceyhan Nehri üzerine 4'üncü yüzyılda Roma İmparatoru 2'nci Flavius Julius Costantinus tarafından yaptırılan Misis Köprüsü, Anadolu'nun ilk Roma köprüsü olarak biliniyor.

Arkeolojik verilere göre Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde doğuyla batının en önemli kavşak noktası olan Misis Köprüsü, ölümsüzlük ilacını bulduğuna inanılan Lokman Hekim'in, bu ilacı yazdığı kağıdı üzerinden geçerken nehre düşürdüğü köprü olması nedeniyle ‘Ölümsüzlük Köprüsü' adıyla da biliniyor. Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprü, Misis için önemli bir eser olarak öne çıkıyor. Ancak uzun yıllardır belediyelerin bölgeye ilgisiz kalması nedeniyle bin 700 yıllık köprü turizme kazandırılamadı.

N-LIFE HABERLERİ

''Ölümsüzlük Köprüsü'' adıyla da biliniyor: Bin 700 yıldır ayakta ama bakımsızlıktan turizme kazandırılamıyor - 2

Köprünün çevresinde dinlenme alanı veya bir kafe olmaması sebebiyle bölge halkı turizm geliri elde edemiyor. Köprünün bulunduğu mahalle, sadece tarım yaparak geçiniyor.

Misis Mahallesi eski muhtarı Ekrem Tanışer, "Bakımsızlıktan dolayı buraya turistler gelmiyor.  Eğer bakım olsa turist gelir. Sit alanı olduğu için hizmet yapılmıyor'' ifadelerini kullandı.

''Ölümsüzlük Köprüsü'' adıyla da biliniyor: Bin 700 yıldır ayakta ama bakımsızlıktan turizme kazandırılamıyor - 3

Köprünün araç geçişlerine serbest olduğunu vurgulayan Tanışer, "Bu köprü çok eski ve tarihe gerçekten ışık tutuyor.  Ağır tonajlı araçların köprüden geçişi yasak, ceza uygulanıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden işletmeci Necip Yılmaz ise köprünün tarihinin çok eskiye dayandığını anlattı. Yılmaz, "Fatih Sultan Mehmet'in bile bu köprüden geçip Mısır'a kadar gittiği bizlere il kültür müdürümüz tarafından söylendi. Ancak yetersiz altyapı çalışmaları nedeniyle bu köprüyü turizme kazandıramadık. Turistler buraya geldiğinde 1-2 dakika fotoğraf çekilip gidiyor. Onları konaklatamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz'' diye konuştu.

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