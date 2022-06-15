Ordu'da 20 yeni şelale keşfedildi

"GÖRÜLMEMİŞ ŞELALELERİ SAPTIYORUZ"

Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, keşif sırasında yöre sakinlerinden de destek aldıklarını belirterek, görülmeyen şelaleleri tespit ettiklerini söyledi. Kentte 300 şelale varlığı bulunmasına rağmen Orduluların bile bilmediklerinin olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yöredeki insanlarla bilinmeyen, envantere geçmemiş, gidilmemiş, görülmemiş olan şelaleleri saptıyoruz. Bunların yanı sıra bilinen şelaleler var ama bu şelaleler de Ordu'nun gezilecek şelaleleri güzergahına dahil edilmemiş. Biz bunların da kaydını alarak, envantere alıyoruz. Dolayısıyla 300 tane hali hazırda bilinen, konuşulan şelaleler mevcut. Ancak bir de yöre insanının bildiği fakat Orduluların, Ordu sevdalılarının bile bilmediği şelaleler var. Biz bunları kayıt altına almış oluyoruz. Bilinmeyen, tanınmayan, keşfedilmemişi keşfediyoruz. Turizm açısından bu şelalelerin hikayesi çok önemli. Buradaki şelaledeki evliya hikayelerinden tutun da şifa bulmaya gelenlerin hikayelerini yöre halkından dinliyoruz. Çok farklı şeyler öğreniyoruz. Bu da bizleri gerçekten ülkeye turizm anlamında bir katma değer üretebilme noktasında çok mutlu ediyor" dedi.