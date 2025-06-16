Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin rotasında ilk sırada yer alıyor

Eymen, Ada'nın karşısına yapılan dev salıncağın bölgenin cazibesini artırdığını, ziyaretçilerin keyifli dakikalar geçirdiğini dile getirdi.

Ercan Candan da Ordu'nun turistik mekanlarının çok güzel, bunlardan birisinin de Hoynat Adası olduğunu söyledi.

İl ve yurt dışından gelen misafirlerine ilk olarak burasını gezdirdiğini anlatan Candan, herkesin hayran kaldığını ve güzel anılarla döndüğünü ifade etti.

Elif Naz Eymen de benzeri mekanların gezilerek görülmesi gerektiğine dikkati çekti.