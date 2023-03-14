Akdeniz kıyısında bulunan İsrail sahil şehri Akka, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı.
Günümüzde İsrail sınırları içinde kalan kent sakinliğiyşe ön plana çıkarken tarihte Cezzar Ahmed Paşa’nın Napolyon’un ordularını durdurduğu şehir olarak biliniyor.
Tarihi Akka kalesi, limanı, tairihi çarşısı, eski kenti, tarihi saat kulesi ve Cezzar Ahmet Paşa Camisi ile turistlerin ilgisini çeken kentte Müslüman, Yahudi, Dürzi ve Hristiyanlar birlikte yaşıyor.
İşte Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka'dan kareler...