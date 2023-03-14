Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka

Tarihi Akka kalesi, limanı, tairihi çarşısı, eski kenti, tarihi saat kulesi ve Cezzar Ahmet Paşa Camisi ile turistlerin ilgisini çeken Akka'da Müslüman, Yahudi, Dürzi ve Hristiyanlar birlikte yaşıyor.

Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 1

Akdeniz kıyısında bulunan İsrail sahil şehri Akka, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 2

Günümüzde İsrail sınırları içinde kalan kent sakinliğiyşe ön plana çıkarken tarihte Cezzar Ahmed Paşa’nın Napolyon’un ordularını durdurduğu şehir olarak biliniyor.

Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 3

Tarihi Akka kalesi, limanı, tairihi çarşısı, eski kenti, tarihi saat kulesi ve Cezzar Ahmet Paşa Camisi ile turistlerin ilgisini çeken kentte Müslüman, Yahudi, Dürzi ve Hristiyanlar birlikte yaşıyor.

Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 4

İşte Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka'dan kareler...

Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 5
Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 6
Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 7
Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 8
Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 9
Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 10
Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 11
Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 12
Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 13
Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 14
Orta Doğu’nun sakin liman kenti Akka - 15

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