Otantik güzelliklerini muhafaza eden Tokat, zengin tarihiyle keşfedilmeyi bekliyor

Eroğlu, meydanda yer alan Suluhan Müzesi'ni ise çocuklar için hazırladıklarını söyleyerek, "Burası da birkaç ay içerisinde burası da açılmış olacak. Şu an restorasyon bitti. İçinin teşrifiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Küratörlerin çalışmaları geldi önümüze. Bunları değerlendirme aşamasındayız şu anda. Hem atölye mantığıyla yaşayan bir müze gibi hem de geçmişte itibaren çocukların ilgisini çekebilecek eserlerin orada gösterildiği bir müze olacak" dedi.

Tokat'ta aynı zamanda Hititler, Frigler ve Roma döneminden de eserler yer aldığını dikkati çeken Başkan Eroğlu, "İki tane Tokat'ımızda Roma şehri var. Birisi Sebastapolis, diğeri de Komana. Buralarda da arkeolojik kazılar devam ediyor. Yani Tokat'ımızı ziyarete geldiklerinde insanlarımız bir taraftan eski, bir taraftan yakın tarih, bir taraftan İslam tarihini, bir taraftan o güzel doğasını, başta Ballıca Mağarası olmak üzere yaylarını, ormanlarını keşfedebilecekler" diye konuştu.