Pakistan'ın en tehlikeli yollarından 'Fairy Meadows' macera tutkunlarının gözdesi

Başkent İslamabad’a 530 kilometre uzaklıktaki Fairy Meadows, 3 bin 300 metre yükseklikte bulunan ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan bir çayır, bu çayıra ulaşımı sağlayan yol da yine bu isimle anılıyor.

Yolun oldukça tehlikeli olması ve bu yönüyle ziyaret edilmesi, onu çayırın ününün önüne geçirmiş durumda.