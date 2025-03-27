Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini tutuyor

''KOLAYLIKLA ÖĞRENEBİLEN BİR SPOR''

Paramotorun keyifli bir spor olduğunu ve özellikle gençlere tavsiye ettiğini dile getiren Özkaya, “Çok güzel, keyifli ve emniyetli bir spor. Belirli şartları gözeterek yaptığınız sürece. Biz de insanların katılması için elimizden gelen yardımı etmeye çalışıyoruz. Son 1 yılda 6-7 arkadaşımızı paramotor sporuna kazandırdık. Bir kısmı burada, bir kısmı farklı yerlerde uçuşlarını sürdürüyorlar. Uçmanın en pratik, en kolay, en yapılabilir ve en ucuz yolu paramotor. Bütün genç arkadaşlarımızı paramotor sporunu yapmaya davet ediyorum. Gözde çok büyütülecek, eğitimi zor ve pahalı bir spor değil. Biraz zaman ayırıp, fedakarlık yaparak kolaylıkla öğrenebilen bir spor" ifadelerini kullandı.