Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini tutuyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde 15 yıldır paramotor pilotluğu yapan Yılmaz Özkaya (68), uçuş sırasında kamerasıyla Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi, yerleşim bölgeleri, köy ve beldeler ile devlet yatırımlarını da çekerek paramotor sporunun tanıtımını yapıyor.

Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini tutuyor - 1

Trakya’da birçok yerde paramotor uçuşları gerçekleştiren Yılmaz Özkaya, çektiği görüntüleri arşivlemenin yanı sıra sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini tutuyor - 2

''BÖLGENİN TANITIMI OLUYOR''

15 yıldır uçuş sırasında gördüklerini kamerasıyla kaydettiğini belirten Yılmaz Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Keşan ilçesinde yaşadığımız için Saros Körfezi kıyıları bizim için nimet. Çok iyi bir imkan. Körfeze çok yakınız. Gelibolu’dan, Enez’e kadar olan kıyılarında uçuş yapıyorum. Güzel bir coğrafya. Benim dikkatimi çeken, ilgi göreceğini tahmin ettiğim görüntüler çekerek sosyal medyada paylaşıyorum. İnsanlar gidemedikleri yerleri görüyorlar. Köylerini, beldelerini, plajları havadan görüyorlar. Yaza ve kışa göre değişiklikler oluyor. Yazın kuruyan ve tuzla kaplanan bir göl, kışa girdiğimizde suyla doluyor. Bölgenin tanıtımı oluyor. Ayrıca 15 yıldır çektiğim görüntülerle bölgenin havadan görüntülerinin yer aldığı bir arşiv hazırladım.''

Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini tutuyor - 3

''FLAMA VEYA TÜRK BAYRAĞI AÇARAK DEĞİŞİK YERLERDE UÇUYORUZ''

Kurumların yıl dönümleri nedeniyle de özel paramotor uçuşları gerçekleştirdiğini ifade eden Özkaya, "Paramotorla flama veya bayrak açmak güzel bir görüntü oluşturuyor. Belli yıl dönümlerinde, belli özel günlerde, bazen siyasi bazen de ticari tanıtımlar için talep ediyorlar, hava uygunsa da uçuşu gerçekleştiriyoruz. Flama veya Türk bayrağı açarak değişik yerlerde uçuyoruz. Bir görsellik oluyor. İnsanların da hoşuna gidiyor" diye konuştu.

Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini tutuyor - 4

''KOLAYLIKLA ÖĞRENEBİLEN BİR SPOR''

Paramotorun keyifli bir spor olduğunu ve özellikle gençlere tavsiye ettiğini dile getiren Özkaya, “Çok güzel, keyifli ve emniyetli bir spor. Belirli şartları gözeterek yaptığınız sürece. Biz de insanların katılması için elimizden gelen yardımı etmeye çalışıyoruz. Son 1 yılda 6-7 arkadaşımızı paramotor sporuna kazandırdık. Bir kısmı burada, bir kısmı farklı yerlerde uçuşlarını sürdürüyorlar. Uçmanın en pratik, en kolay, en yapılabilir ve en ucuz yolu paramotor. Bütün genç arkadaşlarımızı paramotor sporunu yapmaya davet ediyorum. Gözde çok büyütülecek, eğitimi zor ve pahalı bir spor değil. Biraz zaman ayırıp, fedakarlık yaparak kolaylıkla öğrenebilen bir spor" ifadelerini kullandı.

Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini tutuyor - 5
Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini tutuyor - 6
DAHA FAZLA GÖSTER