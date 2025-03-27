Paramotorla 15 yıldır havadan çektiği görüntülerle bölgenin görsel arşivini tutuyor
Edirne'nin Keşan ilçesinde 15 yıldır paramotor pilotluğu yapan Yılmaz Özkaya (68), uçuş sırasında kamerasıyla Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi, yerleşim bölgeleri, köy ve beldeler ile devlet yatırımlarını da çekerek paramotor sporunun tanıtımını yapıyor.
Trakya’da birçok yerde paramotor uçuşları gerçekleştiren Yılmaz Özkaya, çektiği görüntüleri arşivlemenin yanı sıra sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor.