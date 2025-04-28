Pencereleri kapısından büyük camiye yoğun ilgi: Restorasyonunda altın kullanıldı
Konya'da, pencereleri kapısından büyük olan son dönem Osmanlı eserlerinden Aziziye Camii, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Aziziye Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Pıçak, “Pencerelerinin kapısından büyük olmasının nedeni, ışığı içeriye fazla alması, sıcak bir ortam sağlaması. Aziziye Camii’nin restorasyonu sırasında 6-7 kilogram civarında altın kullanıldı” dedi.
BÜYÜK YANGINDA HASAR GÖRDÜ
Karatay ilçesindeki Bedesten Çarşısı’nda yer alan Aziziye Camii, 4'üncü Mehmed'in muhasibi Damat Mustafa Paşa tarafından 1671- 1676 yıllarında yapıldı. Cami, 1867'deki büyük Konya yangınında hasar gördü.