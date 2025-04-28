Pencereleri kapısından büyük camiye yoğun ilgi: Restorasyonunda altın kullanıldı

''EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İKİNCİ YAPI''

''Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret edilen yapı Aziziye Camii. Cami, dünyada da ilgi duyulan bir eser. Tek kubbe üzerine yapılan bir eser. Ortasında kolon ve sütunu olmayan, iki tane hassas mimari çizime sahip minareye sahip. Minarelerinin görüntüsü insanları cezbediyor. Enteresan bir yapı, inanılmaz bir ahengi var.''