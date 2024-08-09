Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatroda, heykel ve mezar bulundu
Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'nde, Trakya'nın en büyüğü olarak belirtilen tiyatroda yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, "Bu sene çok farklı buluntular geliyor. Heykel parçaları, mimari süsleme parçaları, sahne binasına ait çok özenilmiş süsleme parçaları, freskler, renkli mermerler. Ve yine eksi 1 metrede bir heykel buluntumuz ve bir mezar var. Tekil bir mezar. Tabii bütün bunları çok dikkatli kazmak gerekiyor, buluntuların kaybedilmemesi açısından" dedi.
TRAKYA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Marmaraereğlisi ilçesi Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı.
Kazı Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, çalışmalara 2022 yılından itibaren tiyatro bölümüne odaklandıklarını belirtti.