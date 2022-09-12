Phoenix Antik Kenti arkeopark olarak turizme kazandırılacak

MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Phoenix Antik Kenti, Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapıyor. Bizans dönemi sonrasında, 14. yüzyılla beraber Phoenix'in de içinde bulunduğu bölge, Menteşe Beyliği ve Osmanlı dönemi izlerini de barındırıyor.