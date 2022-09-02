Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında

Haberler - Anadolu Ajansı | 02.09.2022 - 16:09 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 16:10
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki sarp yamaca oyulan, konut biçimindeki yapısıyla Likya sivil mimarisine ışık tutan yüzlerce kaya mezarı, tarih meraklısı tatilcilerin ilgisini çekiyor.
Fethiye-Kaş kara yolunun 5 kilometre batısındaki Minare Mahallesi'nde bulunan Pınara Antik Kenti, bugüne ulaşan hamam, tiyatro, agora, tapınak ve yüzlerce kaya mezarı kalıntısıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.
Tarihi Likya Yolu yürüyüş rotasındaki antik kent, kayaya oyulu dikdörtgen biçiminde yüzlerce kaya mezarıyla göze çarpıyor.
Ailesiyle yürüyüş yapan ziyaretçiler bölgedeki farklı antik kentleri ziyaret ettiklerini ve antik kentin çok büyük ve görülmeye değer olduğunu ifade etti.
İşte Pınara Antik Kenti'nden görüntüler...