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Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında

Haberler - Anadolu Ajansı | 02.09.2022 - 16:09 - Son Güncelleme : 02.09.2022 - 16:10

Muğla’daki Pınara Antik Kenti sarp yamaca oyulmuş kaya mezarlarıya tatilcilerin odağı oluyor.

Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 1

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki sarp yamaca oyulan, konut biçimindeki yapısıyla Likya sivil mimarisine ışık tutan yüzlerce kaya mezarı, tarih meraklısı tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 2

Fethiye-Kaş kara yolunun 5 kilometre batısındaki Minare Mahallesi'nde bulunan Pınara Antik Kenti, bugüne ulaşan hamam, tiyatro, agora, tapınak ve yüzlerce kaya mezarı kalıntısıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 3

Tarihi Likya Yolu yürüyüş rotasındaki antik kent, kayaya oyulu dikdörtgen biçiminde yüzlerce kaya mezarıyla göze çarpıyor.

Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 4

Ailesiyle yürüyüş yapan ziyaretçiler bölgedeki farklı antik kentleri ziyaret ettiklerini ve antik kentin çok büyük ve görülmeye değer olduğunu ifade etti.

İşte Pınara Antik Kenti'nden görüntüler...

Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 5
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 6
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 7
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 8
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 9
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 10
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 11
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 12
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 13
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 14
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 15
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 16
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 17
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 18
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 19
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 20
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 21
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 22
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 23
Pınara Antik Kenti'ndeki kaya mezarları tatilcilerin rotasında - 24

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