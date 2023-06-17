Pisa’da gezilecek yerler
Sadece İtalya’dan bahsederken değil, dünyanın simge yapılarından birine sahip olan Pisa kenti, Pisa Kulesi ile dünyadaki bilinirliği en fazla olan şehirlerin başında geliyor. Pisa Kulesi’ni ünlü yapan ise herkesin bildiği üzere bir doğum günü pastasından farksız olan eğik görüntüsü.
Eğik görüntü demişken, İtalya’nın çok sık turist çekmesini ben buna bağlıyorum. Pisa kulesi eğik yıkıldı yıkılacak. Yıkılmadan görülmesi gerek. Nitekim Venedik. Sular altında kalacak, kalmadan mutlaka görülmesi gerekiyor! Akabinde Bologna’daki ikiz kuleler yıkılacak, onlar da yamuk. Hatta birini yarısından yıkılacak diye traşlamışlar. Onu da görmek gerek. Kimse de neden sağlam yapmıyorsunuz diye sormuyor. Hadi Pisa’yı görelim bir tekme bir kafa atma pozu verelim. Olmazsa bir külah dondurmanın üstüne koyup dondurma yeme pozu verelim. Evet bunlar klişe. Klişe de olsa bazı şeyler göreceli değil. O zaman başlayalım.