Pisa’da gezilecek yerler

Pisa Galileo Havalimanı’ndan şehre ulaşmak için en uygun seçenek merkez tren istasyonuna ulaşmak. Bunun için S2 kodlu PisaMover isimli 10 dakikada bir hareket eden araçları kullanabilirsiniz. Aslında tren istasyonuna o kadar yakın havalimanı ki google bu sürenin 20 dakikada yürünebileceğini hesaplıyor.

Peki buraya tren ile gelecek olsanız nasıl hareket etmek gerekir? Biz Floransa S.Novella İstasyonundan aldığımız biletler ile geldik. Buraya tren ile ulaşmak için alacağınız birçok biletler zaten Floransa aktarmalı olacaktır. (Cenova hariç-buradan direkt ulaşım bulunuyor.)

Açıkçası Pisa’da geçireceğiniz zamanın sınırlı olacağını düşünüyoruz. Sadece Pisa’yı görmek için yarım gün yetecektir. Eğer yukarıda bahsettiğimiz şehirlere/bölgelere uğrayacak sanız tren istasyonu civarındaki bir yerde kalabilirsiniz.