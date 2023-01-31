Renklerin diyarı Rio De Janeiro

Aslında Güney Amerika’nın neredeyse her köşesi, birçoğumuzun hayalindeki seyahat rotalarının ilk sıralarında yer alıyor. Bununla birlikte olimpiyatlar nedeniyle Brezilya’yla yatıp kalktığımız bugünlerde, en çok da Rio merakımızı çekiyor. Kaldı ki Brezilya’nın ikinci en büyük şehri, her yıl düzenlenen dillere destan karnavalı, kartpostallarda gördüğümüz uçsuz bucaksız plajları, eşsiz doğası, dünyanın yeni 7 harikasından biri olan İsa heykeli ve daha pek çok zenginliğiyle renklilik ve çeşitliliğin bir sembolü gibi adeta.

Karnaval, samba ve tabii ki futbol kelimeleriyle bütünleşmiş Rio, yemyeşil dağların eteğine kurulmuş sıcak, rahat, kaygısız ve hayatı dolu dolu yaşayan insanların şehri. Dolayısıyla tüm renkleri, dansı ve müziği derinden hissedip, kolayca etkisine gireceğiniz Rio, sizi anında içine alıyor ve sarıp sarmalıyor. Şelaleri, kanyonları ve yağmur ormanlarıyla güzellikler içinde parlayan bu şehir o kadar fazla sürprizle dolu ki, gelin şimdi Rio’yu birlikte keşfedelim…