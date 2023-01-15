Rize'de 1700 rakımdaki gölde yüzme şenliği yapıldı

Ramazan Çepni, elinde dev Türk bayrağı ile suya girerek katılımcılara eşlik etti.

Erkeklerde Sinan Kandemir, kadınlarda ise Helin Gözde Yılmaz 6 dakika ile suda en uzun süre kalan kişiler oldu.

Şenliğe katılan bazı vatandaşlar ise ateş yakıp kar üstünde horon oynadı.

Hasan Önder, çok güzel bir etkinlik olduğunu, yurt dışından katılımcıların da geldiğini söyledi.