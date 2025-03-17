Roma'daki Göbeklitepe sergisine 5 milyon ziyaretçi

2018 YILINDA UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE DAHİL EDİLDİ

Dünyanın en eski ve en büyüleyici arkeolojik alanlarından biri olan Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilerek insanlık tarihine ışık tutan en önemli keşiflerden biri olarak kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, uluslararası arkeolojik mirasın korunmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.