Roma'daki Göbeklitepe sergisine 5 milyon ziyaretçi
İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı'nda "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergiyi şimdiye kadar 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Sergi 30 Nisan'a kadar açık olacak.
İtalya'nın en önemli kültürel mekanlarından biri olan Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı'nda 24 Ekim 2024 tarihinde açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiye ulaşarak büyük bir ilgiyle karşılandı.