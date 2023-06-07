Romanlara konu olan Orient Express Paris'ten Türkiye'ye ulaştı

Tren sefer yetkilisi Wolfgang Eipeldauer, 2 Haziran’da yolcularla Paris’ten yola çıktıklarını söyledi.

Budapeşte ve Bükreş’in ardından Türkiye’ye giriş yaptıklarını aktaran Eipeldauer “Yolculuğumuzu İstanbul’da tamamlayacağız. Venice Simplon Orient Express uzun yıllardan beri İstanbul’a geliyor. Personel ve yolcular için bu mistik yolculuğun bir parçası olmak her zaman büyük zevk. 5 gecelik bir yolculuk. Yolcularımıza 40 personelimizle hizmet ediyoruz” dedi.