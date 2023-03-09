Rus turist Palandöken'de en sevdiği elbisesiyle buz dağına tırmandı

Savaştan uzak Palandöken'de çok güzel günler geçirdiğini belirten Tatiana, "Herkesin dağcı ve kayak kıyafetiyle yaptığı bu sporu ben çok sevdiğim elbisemle denemek istedim ve başardım. Erzurum'u ve Palandöken'i çok seviyorum. Çekiliğim bu fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşacağım. İnanıyorum ki benim tırmanış ve kaymamı buraya gelip birçok kişi deneyecektir" diye konuştu.