Saat kulesi, cami, köprü ve hamamıyla Osmanlı'nın iz bıraktığı şehir: Üsküp
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, başta Osmanlı olmak üzere farklı kültürler ve dönemlere ait tarihi yapılarıyla yılın her döneminde turistleri ağırlıyor.
Asırlardır şehrin iki yakasını birleştiren Vardar Nehri üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, şehri tepeden izleyen Sultan Murad Camisi, Osmanlı'nın yaklaşık 40 metre uzunluktaki ilk saat kulesi ve bir Anadolu şehrini andıran Türk Çarşısı, Üsküp'ün en çok ziyaret edilen mekanları arasında yer alıyor.
Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan ve yıllara meydan okuyan eserler ziyaretçilerin akınına uğruyor. Farklı kültürlerin ve dinlerin aynı atmosferde varlığını sürdürdüğü şehrin her karışı Osmanlı izlerini taşıyor.