Saat kulesi, cami, köprü ve hamamıyla Osmanlı'nın iz bıraktığı şehir: Üsküp

ÜSKÜP TÜRK ÇARŞISI

Kent merkezinde, en işlek noktalardan biri ise Üsküp Türk Çarşısı. Sokağın iki yanına dizilmiş dükkanlar arasında gezenler, kendilerini bir Anadolu şehrinin tarihi çarşısında geziyor gibi hissediyor.

Balkanların en büyük çarşısı olarak da bilinen bu mekanda başta bakırcılar, kazancılar, demirciler, yorgancılar olmak üzere her tür zanaatkarı görmek mümkün.