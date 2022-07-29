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Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 29.07.2022 - 13:43

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terası, yenileme çalışmaları sonrası yeniden misafirlerini ağırlıyor.

Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı - 1

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen teras, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olma özelliği taşıyor.

Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı - 2

Dünyada "En iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçede bulunan 11 metre uzunluğa sahip, 75 ton yüke dayanıklı teras, tadilattan önce yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı.

Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı - 3

Yenileme çalışmaları nedeniyle son 7 aydır ziyaretçi kabul edilmeyen cam seyir terası, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kurban Bayramı tatiliyle yeniden kapılarını açtı.

Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı - 4

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 9-25 Temmuz'da teras yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı - 5

İşte diğer kareler...

Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı - 6
Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı - 7
Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı - 8
Safranbolu'da bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terası tadilat sonrası yeniden açıldı - 9

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