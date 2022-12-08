Sahilleriyle ünlü Zanzibar tropik çiftlikleriyle de adaya binlerce turist çekiyor

KARABİBERDEN KAHVEYE ÇARKIFELEK MEYVESİNDEN ALOE VERAYA BİTKİ TÜRLERİ

Zanzibar adasının Mbuzini bölgesinde bulunan çok sayıdaki çiftliklerde karabiber, tarçın, zerdeçal, kaküle, kına, aloe vera gibi bitkilerin yanı sıra yerel portakal türlerinden ananas, mango, çarkıfelek gibi meyveler bulunuyor.



Rehberler eşliğinde gezilen çiftliklerde parfüm endüstrisi için çok değerli olan vanilya ve ylang ylang çiçeği de yetiştiriliyor. Ziyaretçilere tek tek tanıtılan ve tattırılan tropik bitki ve meyvelerden yapılan yağlar ve kokular da küçük tezgahlarda satılıyor.