Sahilleriyle ünlü Zanzibar tropik çiftlikleriyle de adaya binlerce turist çekiyor

Zanzibar adası, beyaz sahilleri, otantik yaşam tarzı, sıcak iklimi, uygun konaklama imkanları, yerel lezzetleri ve çok farklı türde deniz canlılarıyla dünyanın her yerinden milyonlarca turist çekmeye devam ediyor.
Adaya ana karadan feribotlarla ve uçakla ulaşan ziyaretçileri, kıyı şeridi boyunca uzanmış bungalov oteller, küçük ve temiz plajlar, yerel deniz mahsulleri ve otlarla yapılmış lezzetli yemekler, dalıştan deniz sporlarına farklı ve alternatif etkinlikler veya sadece kumsala uzanıp sıcak hava ve temiz suyun tadını çıkarmak bekliyor.
Adanın kıyı şeridinde oteller konuklarını ağırlarken, iç kısımlarında ise onlarca çeşit tropik bitki ve meyvenin yetiştirildiği çiftlikler dikkati çekiyor.
Büyük bahçelerden oluşturulmuş ve genelde her köyün kalkındırılması amacıyla oluşturulmuş bu çiftlikler, sıcak iklimlerde yetişen nadir bitki türlerine ev sahipliği yapıyor.
Çiftliklerin girişinde genelde bungalovlardan oluşturulmuş ve orada yetiştirilen bitkilerden yapılan kokular, kremler, sabunlar ve tohumlarından yapılan ilaçlar satılırken, gezmek isteyen ziyaretçilere de rehberler eşliğinde tur düzenleniyor.
Zanzibar adasının Mbuzini bölgesinde bulunan çok sayıdaki çiftliklerde karabiber, tarçın, zerdeçal, kaküle, kına, aloe vera gibi bitkilerin yanı sıra yerel portakal türlerinden ananas, mango, çarkıfelek gibi meyveler bulunuyor.
Rehberler eşliğinde gezilen çiftliklerde parfüm endüstrisi için çok değerli olan vanilya ve ylang ylang çiçeği de yetiştiriliyor. Ziyaretçilere tek tek tanıtılan ve tattırılan tropik bitki ve meyvelerden yapılan yağlar ve kokular da küçük tezgahlarda satılıyor.
Sahillerdeki turizm gelirlerinin yanı sıra ada içinde köylülerin de kalkınmasının amaçlandığı tropik çiftliklerin gelirleri köy tarafından alınırken, rehberlik hizmetlerinden ulaştırmaya çeşitli ekonomik araçlar da ortaya çıkmış.
Tanganyika ana karası ve Zanzibar takımadaları olarak iki ayrı yönetimi olan Tanzanya, 1964 yılında birleşmenin ardından Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti adını almış ve tek devlete dönüşmüştü.