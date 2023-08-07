Şahinkaya doğaseverlerin yeni rotası oldu

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Şahinkaya, doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Şahinkaya doğaseverlerin yeni rotası oldu - 1

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Şahinkaya, doğa tutkunlarının yeni rotası oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Şahinkaya doğaseverlerin yeni rotası oldu - 2

Trabzon'a 65, Düzköy ilçesine ise 11 kilometre mesafede yer alan Doğankaya Mahallesi'ndeki Şahinkaya, uzaktan bakıldığında kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları ve trekking rotalarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Şahinkaya doğaseverlerin yeni rotası oldu - 3

İşte Şahinkaya'nın göz alıcı manzarasından kareler...

Şahinkaya doğaseverlerin yeni rotası oldu - 4
Şahinkaya doğaseverlerin yeni rotası oldu - 5
Şahinkaya doğaseverlerin yeni rotası oldu - 6
DAHA FAZLA GÖSTER