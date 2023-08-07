Şahinkaya doğaseverlerin yeni rotası oldu
Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Şahinkaya, doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Şahinkaya, doğa tutkunlarının yeni rotası oldu.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Şahinkaya, doğa tutkunlarının yeni rotası oldu.
Trabzon'a 65, Düzköy ilçesine ise 11 kilometre mesafede yer alan Doğankaya Mahallesi'ndeki Şahinkaya, uzaktan bakıldığında kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları ve trekking rotalarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.
İşte Şahinkaya'nın göz alıcı manzarasından kareler...