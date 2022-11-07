'Sakin Şehir' Şavşat'ta sonbahar güzelliği

Konya’dan Karagöl’ü görmeye geldiğini ifade eden Nazım Sedat Parlak (30) ise, “Çok güzel muazzam bir manzarası var. Gelirken yolları meşakkatli ama geldiğin zaman doğası her şeye değiyor. İnsana huzur veren bir yer. Sessizliği sakinliği hatta son baharın renk cümbüşü insanı mest diyor. Çok saklı kalmış ama bence gün yüzüne çıkartılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.