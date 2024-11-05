Samsun'daki 2 bin 300 yıllık kale insanlık tarihine ışık tutuyor! Hititlerin kutsal şehri
Samsun'da bulunan 2 bin 300 yıllık bir yapı olan Asarkale ve 6 bin yıllık Nerik Antik Kenti, tıpkı Türkiye’nin en büyük hazinelerinden biri olan Göbeklitepe başta olmak üzere diğer tüm antik kentler gibi taşıdığı izlerle sadece coğrafyanın geçmişine değil, insanlık tarihine de ışık tutuyor.
Hititlerin kutsal şehri Nerik'in kenarındaki Kızılırmak ve Şahinkaya Kanyonu’nu kontrol eden Asarkale’de kazı çalışmaları devam ediyor.