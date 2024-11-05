Samsun'daki 2 bin 300 yıllık kale insanlık tarihine ışık tutuyor! Hititlerin kutsal şehri

OYULMUŞ ÜÇ ADET KAYA MEZARLIĞI BULUNUYOR

Vali Tavlı yaptığı paylaşımda, ''Sahil bandından iç bölgelere doğru uzanan ticaret yolu güzergahlarının güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir kale olan bu kültür mirasımızda, ana kayaya oyulmuş şekilde üç adet kaya mezarlığı bulunmaktadır. Yaklaşık 2 bin 300 yıllık bir yapı olan Asarkale ve 6 bin yıllık Nerik Antik Kenti, tıpkı ülkemizin en büyük hazinelerinden biri olan Göbeklitepe başta olmak üzere diğer tüm antik kentlerimiz gibi taşıdığı izlerle sadece coğrafyamızın geçmişine değil, insanlık tarihine de ışık tutmaktadır” ifadelerini kullandı.